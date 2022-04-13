Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheliye suçüstü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheliye suçüstü

DHA

Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheliye suçüstü


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.
Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 30 Mart'ta meydana gelen olayda, kuyumcuya giren 4 kişi, 8,08 gram ağırlığındaki altın zinciri sattı. Zincirin sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir kuyumcuya girdikleri belirlenen şüpheliler, ellerindeki 7,5 gram ağırlığındaki sahte altın zinciri satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden M.V. (25) ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı; Ö.Y. (31), A.K. (37) ve A.K. (30) de işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-04-13 14:49:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sertaslan, “Körfezimiz, siyaset üstü bir meseledir”
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan, “Körfezimiz, siyaset üstü bir ...
Bursa Büyükşehir'in enerjisi doğadan
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'in enerjisi doğadan
Hamitler’in yollarına siyah makyaj
YEREL HABERLER Hamitler’in yollarına siyah makyaj
Balkanlarda Büyükşehir’le ramazan buluşması
YEREL HABERLER Balkanlarda Büyükşehir’le ramazan buluşması
Gürsulu çocuklar Ramazan'da da tiyatro ve sinemayla buluşturuyor
YEREL HABERLER Gürsulu çocuklar Ramazan'da da tiyatro ve sinemayla ...
Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere iftar yemeği
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere iftar yemeği
Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi ...
Joao Pedro: “Muhteşemsiniz”
YEREL HABERLER Joao Pedro: “Muhteşemsiniz”
Renault Group, yeni nesil Mitsubishi Colt’un Bursa’da üretileceğini duyurdu
YEREL HABERLER Renault Group, yeni nesil Mitsubishi Colt’un Bursa’da ...
Mudanya'da 7'den 70'e sanat eğitimi
YEREL HABERLER Mudanya'da 7'den 70'e sanat eğitimi
Yılın bayisine üst düzey ziyaret
YEREL HABERLER Yılın bayisine üst düzey ziyaret
Nur Gül Arslan: "İçmimar olmayı düşünen gençler, bunlara dikkat"
YEREL HABERLER Nur Gül Arslan: "İçmimar olmayı düşünen gençler, ...
Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı
YEREL HABERLER Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri ...
Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği
YEREL HABERLER Büyükorhanlı çiftçiye fidan ve tohum desteği
Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti
YEREL HABERLER Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı ...
Osmangazi’de 78 can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de 78 can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kathleen Doyle WBNA için Amerika’ya gitti
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kathleen Doyle WBNA ...
Bursa Ticaret Borsası, ramazanda dayanışma geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası, ramazanda dayanışma geleneğini ...
ULUTEK, yapay zeka ile ihracatı hedefliyor
YEREL HABERLER ULUTEK, yapay zeka ile ihracatı hedefliyor
Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır
YEREL HABERLER Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır
Yıldırım ‘Atık Dönüşüm Timi’ görev başında
YEREL HABERLER Yıldırım ‘Atık Dönüşüm Timi’ görev başında
İnegöl hayvan pazarında hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER İnegöl hayvan pazarında hazırlıklar başladı
Sait Faik ödülü sahibi yazarlar Sait Faik’i anlattı
YEREL HABERLER Sait Faik ödülü sahibi yazarlar Sait Faik’i anlattı
Bursa’da ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor
YEREL HABERLER Bursa’da ramazan etkinlikleri renkli görüntülere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.