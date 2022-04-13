Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlılarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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