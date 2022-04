Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 84-77

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON:Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

FURTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus 8, Mahir Ağva 4, Roll 6, Berkan Durmaz, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı

1'İNCİ PERİYOT: 16-29

İLK YARI: 45-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60

5 FAUL: 35.29 Taylor (Pınar Karşıyaka), 39.41 Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligİ 19'uncu hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 84-77 yendi.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-04-14 00:19:34



