Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 84-77

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-
SALON:Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
FURTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6
PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus 8, Mahir Ağva 4, Roll 6, Berkan Durmaz, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı
1'İNCİ PERİYOT: 16-29
İLK YARI: 45-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60
5 FAUL: 35.29 Taylor (Pınar Karşıyaka), 39.41 Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor)
ING Basketbol Süper Ligİ 19'uncu hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 84-77 yendi.(DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-04-14 00:19:34
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