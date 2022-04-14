(Özel) Vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için tohumculara akın etti Bu yıl sebze tohumu ve fidesi satışları yüzde 300 arttı Çiçekçiler balkonunu ve bahçesini güzelleştirmek isteyenlerle doldu Marul, salatalık, domates fiyatları 20 lira, maydanoz, dere otu ve roka gibi yeşil otlar 7-8 liradan satılınca vatandaş kendi üretimini kendisi yapmaya başladı

Pazarda marul, domates ve salatalık fiyatlarının 20, maydanoz, dereotu, roka gibi yeşilliklerin de 78 liraya yükselmesiyle birlikte vatandaşlar da kendi çözümünü üretmek için kolları sıvadı.

Baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar çiçekçi ve tohumculara akın etti.

Bu yıl pazarda sebze fiyatlarının artmasından dolayı kendi sebzesini balkonunda yetiştirmek isteyen vatandaşlar sebze fidesi ve tohumuna büyük ilgi gösteriyor. Bu yıl sebze fidesi ve tohumu satanların işleri geçen yıla oranla yüzde 300 artmış durumda.

Fide ve tohum ekim zamanı olan Nisan ayında vatandaşlar çiçekçi ve tohumcularda yoğunluk oluşturdu. Tohumun paketi 5 liradan satılırken, sebze fidelerinin tanesi ise 5 liradan satılıyor. Çiçeklerin fiyatları ise cinsine göre 5 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bursa Cumhuriyet Caddesinde bulunan çiçek ve tohum pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Bu yıl tohum satışlarının geçen yıla oranla yüzde 300 arttığını ifade eden Ferhat Kökler, "Bu yıl sebze tohumu ve fideye vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Bu yıl sebze fiyatları artış gösterdi. Vatandaşlar kendi sebzesini evinin balkonunda ve terasında yetiştirmek için bizden tohum ve fide alıyor. Bizde her türlü sebzenin fide ve tohumu mevcut vatandaşlar hepsinden alıyor. Tohumların paketini 5 liradan fidelerin ise tanesini 5 liradan satmaktayız" dedi.

Çiçekçi Özcan Karataş, "Nisan ayının gelmesiyle birlikte balkonlarını ve bahçelerini güzelleştirmek isteyen vatandaşlar, çiçek almaya başladı. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi çiçeklere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çiçek fiyatlarımız 5 ila 150 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.