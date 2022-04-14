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Okula giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı, 80 dikiş atıldı Çocuğu hastanede tedavi gören acılı anne konuştu: "'Sokak köpeklerinin çocuğumu parçalamalarına tahammül edemiyorum''

İHA

Okula giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı, 80 dikiş atıldı Çocuğu hastanede tedavi gören acılı anne konuştu: "'Sokak köpeklerinin çocuğumu parçalamalarına tahammül edemiyorum''

Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk; okula giderken sokakta başıboş gezen 8 köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. İHA'ya konuşan anne Fatma Elikesik, "Sokak köpeklerinin çocuğumu parçalamalarına tahammül edemiyorum" dedi.
Olay, geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ö.E. (10) babaannesiyle birlikte okula gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra babaannesine köpeklerin olduğu yeri geçtiklerini söyleyerek babaannesine eve geri dönmesi söyledi. Bunun üzerine babaannesi eve dönerek yürümeye başladı. Ö.E bir süre yürüdükten sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Sesleri duyan babaannesi ve çevredekiler Ö.E.'nin yardımına koştu. Vatandaşlar Ö.E.'yi köpeklerden kurtararak özel araçları ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Tedavisi Şehit Hastanesi'nde devam eden Ö.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Büyük travma yaşayan Ö.E.'nin annesi Fatma Elikesik, ''Geçtiğimiz cuma günü sabah sularında çocuğum okula giderken 8 tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Çocuğuma saldırıyorlar, kollarını, bacaklarını ısırıyorlar. Kollarıyla yüzünü kapatarak koruyabilmiş. Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Hemen orada müdahale ediliyor, komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar. Oradan tesadüfen motosikletiyle geçen bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. 10 saniye gecikse çok kötü şeyler ile sonuçlanabilirdi. Çocuğum son ana kadar bilincini kaybetmiyor. İlk müdahalesi Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı ardından Plastik Cerrahi olan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorumuza da teşekkür ediyorum, ben o derin yaraları görünce çok kötü oldum" dedi.

"Oğlumun vücuduna 80 dikiş atıldı''
Fatma Elikesik sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem cilt altında hem de cilt üstünde yaklaşık 80 dikişle operasyonu tamamlandı. Görünürde damarlarında, sinirlerinde, atar damarlarında bir sıkıntı yok. Gündoğdu Mahallesi'nde 10 yıldır oturuyorum. Köpek olmayan tek bir gününü bile görmedim. 10 yaşındaki bir çocuğu okula bebek gibi annesi, babası veya babaannesiyle birlikte götürüyoruz. Ben çocuğumu gözümden sakınarak büyüttüm. 35 tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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