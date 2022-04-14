Bursa'da Liselerarası Müzik Yarışması’nda başvurular başladı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ve genç yeteneklerin performanslarını sahneleyeceği “Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması”nda başvurular başladı. 13 Mayıs tarihine kadar başvurulan devam edeceği yarışmada, 9 Haziran tarihinde de final heyecanı yaşanacak.

Bursalı genç müzisyenlere performanslarını sergileme fırsatı sunan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda hazırlıklar sürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin, Mix Müzik AkademiX iş birliğiyle düzenlediği müzik yarışması, bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Başvuruların 13 Mayıs Cuma gününe kadar devam edeceği yarışma, “En iyi orkestra”, “En iyi dörtlü”, “En iyi üçlü”, “En iyi ikili”, “En iyi solist”, “En iyi beste”, “En iyi enstrüman” kategorilerinde gerçekleşecek. “En İyi Enstrüman” ya da “En İyi Alternatif Enstrüman” kategorileri için de orkestra, solist, beste, dörtlü, üçlü, ikili gruplarda çalınacak şarkılar ile katılım sağlanabilecek. Bir okul, en fazla üç kategoride yer alabilecek.

Ön elemeler 2829 Mayıs’ta

Bursa’nın tamamındaki okulların katılabileceği Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda heyecan, 2829 Mayıs tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapılacak ön eleme yarışmasıyla başlayacak.

Liseli gençlerden oluşan müzik grupları, finale çıkabilmek için ön elemelerde en iyi performanslarını sergileyecek. 9 Haziran tarihinde de Fethiye Kültür Merkezi’nde yapılacak olan finalde de jüri üyeleri, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nın kazananını belirleyecek.

Başvurular elden teslim edilecek

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na katılmak isteyen öğrenciler,

https://www.nilufer.bel.tr/lmy adresinden şartname ve başvuru formuna erişebilir.

Genç müzisyenler, doldurdukları başvuru formunu, 13 Mayıs Cuma gününe kadar Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’ne elden teslim ederek, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na katılabilecek.

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