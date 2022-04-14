Orhaneli’nde iftar buluşması

Ramazan ayının bereketini yaptığı çalışmalarla şehrin her yerinde hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli halkını da aynı iftar sofrası etrafında buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ve Büyükorhan’ın ardından Orhaneli’nde de düzenlediği iftar programıyla ilçe halkını aynı sofra etrafında buluşturdu. Orhaneli Belediye Meydanı’nda kurulan ve caddeyi boydan boya kaplayan programa, 4 bine yakın vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Orhaneli Kaymakamı Ahmet Naim Akgül, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı programda, ezan öncesi çocuklar için meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterileri yapıldı. Orhaneli Müftüsü Ahmet Fuat Çandır’ın Kur’anKerim tilavetiyle devam eden programda, ezanların okunmasıyla birlikte alanı dolduran vatandaşlar oruçlarını hep birlikte açarak dua etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, pandemi sebebiyle son iki senedir Ramazan atmosferini özlediklerini belirtti. Ramazan geleneklerini yeniden yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yıldız, “İki senedir pandemi şartlarından dolayı Ramazan geleneklerimizi yaşayamamıştık. Ramazan ayının huzurlu atmosferini birlikte yaşamayı çok özlemiştik. Ramazan ayı şehrimiz, ülkemiz ve İslam alemi için diriliğimizi ve birliğimizin güçlendirdiği bir ay olmasını temenni ediyorum” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise iftar sofralarının birlik ve beraberliği en iyi şekilde yansıtan tablolar olduğunu söyleyerek yüzlerce kişinin aynı sofra etrafında buluşmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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