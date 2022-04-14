Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.

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Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Adliye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gram ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V. (25) olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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