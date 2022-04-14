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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim’de kıdem ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Yeşim’de kıdem ödülleri sahiplerini buldu

Otuz yıldan uzun süre Yeşim çatısı altında görev yapan emektar çalışanların ödüllendirildiği, 'Önce İnsan Kıdem Ödülleri Töreni', geniş bir katılımla gerçekleşti. Yeşim, yaklaşık 40 yıldır tekstil ve hazır giyim sektöründe yürüttüğü başarılı çalışmaların mimarlarına teşekkür etme şansı buldu.
Bu yıl ilki organize edilen ve gelenekselleşmesi hedeflenen tören çerçevesinde 30 ve 40 yıl aralığında kıdemi olan Yeşimliler, etkinliğe özel olarak hazırlanan plaketlerle ödüllendirildi. Geçtiğimiz aralık ayında planlanmasına rağmen pandemi koşulları sebebiyle 2022 yılı bahar dönemine ertelenen ödül töreni, 2021 yıl sonu verileri dikkate alınarak organize edildi.
Törenin açılışında konuşan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, 30 yıl ve daha uzun süredir birlikte yol aldıkları Yeşimlilerin kıdemlerini kutlamak adına bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. Kıdem yıllarını Nergis Holding’ten bu yana Yeşim’e gönül ve emek veren ve şu anda Yeşim bünyesindeki tüm çalışanları içine alacak şekilde belirlediklerini ifade eden Şankaya, “Hepinizin bildiği üzere Yeşim, 1983 yılında üretime başlayan, geldiğimiz nokta itibarı ile 40. yılına doğru yol alan bir grup. Biz çok büyük bir aileyiz. Yeşim’in daha uzun yıllar varlığını sürdürebilmesi adına bizimle birlikte olan ve bugünlere gelmemizde emeği olan başta siz kıdemli çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm Yeşimlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Şankaya şöyle devam etti:
“Sizler Yeşim Ailesi’nin bir parçası olarak çok uzun yıllar bizimle birlikte oldunuz. Grubumuzun tüm başarılarında hepinizin ayrı ayrı büyük katkıları var. Kıdem kutlama törenlerimiz bundan sonra da bir gelenek halini alarak uzun yıllar boyu sürecek. Yeşim Grup’un değerlerimiz ışığında daha nice uzun yıllar mevcut tüm lokasyonlarında var olmasını, üretmeye devam etmesini ve daha nice yıllar bu kıdem törenlerinde bir arada olabilmeyi diliyorum.”
Şankaya’nın açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi ve 30 yıldan başlayarak 40 yıla kadar uzanan kıdemleriyle emektar Yeşimliler plaketlerini aldı. 40 yıldan uzun süre Yeşim Grup’a emek verip geçtiğimiz yıl vefat eden merhum Macit Safi de törende unutulmadı. Hatırasını yaşatmak adına aile üyelerine teslim edilmek üzere merhum adına da bir kıdem plaketi hazırlandı.
Gecenin sürprizi, geçtiğimiz yıl Yeşim’de 35. yılını kutlayan CEO Şenol Şankaya’ya da plaket takdim edilmesi oldu. Şankaya plaketini, Boyahane Terbiye Şardon Makinisti Nuri Alapınar’ın elinden aldı.
2021 yılına ait 5, 10, 15, 20 ve 25 yıllık diğer kıdem ödülleri de Nisan ayı içerisinde firma bünyesinde organize edilecek törenlerle sahiplerini bulacak. 2022 yılı Kıdem Ödülleri Töreni de, yıl sonu itibarı ile 30. yılını dolduran Yeşimlilere yönelik olarak önümüzdeki aralık ayında gerçekleştirilecek.

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