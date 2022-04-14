Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında yarın karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün İstanbul'a hareket edecek.

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