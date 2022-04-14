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İnegöl Belediyesi’nden yasaklı ırk köpekler için çağrı

İHA

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret ederek burada özellikle tehlikeli ırk köpeklerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Can dostlarımızı hepimiz çok seviyoruz. Lakin bazı tür köpekler tehlikeli ve anlık iç güdüyle hareket eden köpeklerdir. Yasaklı, genetiğiyle oynanmış ırkları sokağa atmayın, barınağımıza geetirin" dedi.

İnegöl Belediyesi’nden yasaklı ırk köpekler için çağrı

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret ederek burada özellikle tehlikeli ırk köpeklerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Can dostlarımızı hepimiz çok seviyoruz. Lakin bazı tür köpekler tehlikeli ve anlık iç güdüyle hareket eden köpeklerdir. Yasaklı, genetiğiyle oynanmış ırkları sokağa atmayın, barınağımıza geetirin” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde incelemek üzere barınağı ziyaret etti. Burada hem barınağın gelişmesi, hayvanların daha rahat ortamda bulunması noktasında yapılan düzenlemeleri inceleyen hem de Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Taban, vatandaşlara da çağrıda bulundu.
Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde özellikle köpeklerin kaldığı alanlarda inceleme yapan Başkan Taban, vatandaşlara hayvanları sokağa bırakmamaları noktasında çağrıda bulunarak; “Burada amacımız hem vatandaşlarımızın hem de sokak canlılarının güvenliği. Can dostlarımızı hepimiz çok seviyoruz. Lakin bazı tür köpekler tehlikeli ve anlık iç güdüyle hareket eden köpeklerdir. Bir kez daha özellikle istirham ediyorum, lütfen yasaklı veya genetiğiyle oynanmış ırkları sokağa atmayalım. Bizler tabi ki sokakta başı boş tehlikeli ırklara müsaade etmiyoruz. Ancak ekiplerimiz fark edip müdahale edene kadar istenmeyen sonuçlar yaşanabilir. Tehlikeli ırkları sokaklara bırakmak yerine, bakmak isteemiyor veya bakamıyorsanız barınağımıza teslim edebilirsiniz” dedi.
“Örnek bir barınağa sahibiz”
Barınağa bırakılan her hayvanın en iyi şartlarda bakıldığına da dikkat çeken Başkan Taban, “Çok güzel, örnek ve bölgesinde bir numara olan bir Sahipsiz Hayvanlar Barınağımız var. Burada can dostlarımıza en iyi imkanları sunuyoruz. Kısırlaştırmada Bursa 1’incisiyiz. Sadece İnegöl değil, birçok şehirden can dostumuza şifa oluyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda da müsterih olsunlar. İşini iyi yapan bir barınağımız var. Merkezimizde son 3 yılda 10 bin 608 hayvana tedavi yapıldı, 2.681 köpeğe kısırlaştırma yapıldı, 302 hayvana ameliyat yapıldı ve yine 3 yılda 602 kedi, 913 köpek bu merkezden sahiplendirildi” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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