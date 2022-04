Okul yolunda 8 köpeğin saldırdığı çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldı

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)-BURSA'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırdığı Ö.E.K. (10), yoldan geçen bir motosikletli tarafından kurtarıldı. Başı, kolları ve bacaklarından yaralanan çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldığı belirtildi.

Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Gündoğdu İlkokulu'na, mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ö.E.K., babaannesiyle evden çıktı. Çocuk bir süre sonra babaannesinin eve dönmesini söyledi. Babaannesi eve dönmek için torunundan ayrılırken, Ö.E.K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyan babaannesi ve çevredekiler yardımına koştuğu çocuktan köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. O sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı. Çevredekiler, kanlar içinde kalan ve vücudunun birçok yeri parçalanan Ö.E.K.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ö.E.K., ameliyata alındı. Vücuduna yaklaşık 80 dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

SALDIRIYA BAĞLI KIRIK VE KAS YIRTILMALARI OLUŞTU

Çocuğunun bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları olduğunu söyleyen anne Fatma Elikesik, yaşanılanları şöyle anlattı:

"Oğlum 10 yaşında. 8 Nisan Cuma günü saat 08.45 sıralarında okula giderken, kendi sokağının başında 8 tane köpeğin saldırısına maruz kalıyor. Bu köpekler başıboş ve küpesiz. Saniyeler içinde oluyor olay ve çok vahşice oluyor. Babaannesi de oğlumu kurtarmaya çalışıyor. Olay sırasında komşunun çocuğu babasına haber veriyor ama komşumuz oğlumu köpeklerin elinden alamıyor. O sırada burada çiftlikte çalışan Efkan adında bir ağabeyimiz, o gün güzergahının dışından geçiyormuş. Köpeklerin saldırısını görüyor ve motosikletiyle köpeklerin arasına giriyor. Bu şekilde çocuğumu kurtarıyor. Köpekler vücudunun birçok yerinden yaralamış. Doktorlardan 30'dan fazla ısırık olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 saatlik bir ameliyata girdi. Yaraları kapattılar. Kaslarda yaralanmalar var. İnşallah bundan sonrasında gidişatı, yaralar iyileştikçe göreceğiz. İlk etapta yapılması gereken her şey yapıldı. Şu an artık iyileşme sürecindeyiz."

'İHMAL YOKSA BENİM ÇOCUĞUM NİYE BURADA?'

Sahipsiz köpekler için bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyen Elikesik, "Bu olayda çıkarılacak dersler ve yapılması gerekenler var. Bunların ele alınması gerekiyor. Başıboş, sahipsiz, insanlara zarar verebilecek sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğunda ve yapılması gerekenlerin her birinin birimleri var. Burada nerede bir sıkıntı olduysa tespiti gerekiyor. Osmangazi Belediye Başkanı'mız Mustafa Dündar ziyaretimize geldi. Ona çok teşekkür ediyorum. Konunun takipçisi olacağını söyledi. Fakat bizzat takip etmesi gerekiyor. Burada bir ihmal var mı? Ki var. Çünkü kimsenin ihmali yoksa, benim çocuğum niye burada yatıyor? Bunların tespitini istiyorum. Daha sonra bununla ilgili ödenecek bedeller var. Daha sonrasında da bunlar için ne yapılabilir? Biz hayvan sevmez değiliz. Biz de seviyoruz köpekleri ama bir şey için ısrarla yasa çıkarılıyorsa, bunun diğer insanlara zarar vermemesi için gerekenleri yapmak lazım" dedi.

'KÖPEKLERİ TOPLAYIP MESKUN BÖLGELERE BIRAKIYORLAR'

Oğlunun yaşadığı acıları başka çocuğun yaşamamasını dileyen Fatma Elikesik, şöyle konuştu:

"Bunun için büyük bir hayvan hastanesi ve barınağı yapılır, başıboş hayvanları oralarda besleyip bakabilirler. Ama ne zaman benim canım yanar, ne zaman bir başkasının çocuğuna zarar gelir, o noktada ben sesimi çıkarırım. Burada bir eksiklik var. Bunun düzeltilmesi lazım. Çocukların güvenle sokağa çıkabilmesi lazım, güvenle okula gidebilmesi lazım. Bu sadece çocuklar için geçerli değil. Büyük insanlar da gidemiyor. Merkezi yerlerde bu konularla çok karşılaşmayabiliyoruz. Şehir merkezlerindeki köpeklerin toplanıp, meskun bölgelere bırakılması doğru değil. Bu bölgelerde yaşayan insanların çoluğu çocuğu var. Benim canım yandı, yarın belki senin canın yanacak. Eğer bu sokak hayvanları gerçekten zararsızsa ki diyorlar ya 'sokak hayvanlarının insanlık için herhangi bir tehlikesi yok', o zaman getirin çocuklarınızı aynı benim çocuğumun olduğu yere bırakın. Ben bunun mücadelesindeyim. Bu olayı siyasete malzeme yapmaya çalışıyorlar. Ben kimsenin tarafında değilim. Ben herhangi bir parti üyesi değilim. Herhangi bir parti iyi iş yaptığında takdir eder, yanlış yaptığında da eleştiririm. Ben doğrunun haklının yanındayım. Sosyal medyada 'Hakarayançocuk10' diye sayfa açtım. Çünkü biz haktan adaletten yanayız. Ben kimsenin malzemesi olmam. Burada yapılması gereken eksik kim olursa olsun ben kendimi ifade ediyorum, çocuğumun hakkını arıyorum. İnsanların sokaklarda rahatlıkla gezebilmesi lazım." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-04-14 15:59:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.