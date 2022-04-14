Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk öldü



Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk öldü.

KaracabeyBalıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren, özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2022-04-14 17:05:18



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