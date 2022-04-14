İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır’dan basın mensubuna saldırı girişimi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın Meral Akşener’in İnegöl programında basın mensuplarına sert müdahalesi kameraya yansıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İnegöl ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Akşener’in esnaf ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın bazı basın mensuplarını işyerine almayarak dışarı atma girişimi kameralara saniye saniye yansıdı. Dikbayır, bir başka basın mensubu ile de tartışıp “Sen kimsin lan” diyerek hakaret etti.

Akşener, mitingin ardından dört esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Esnaf ziyaretleri sırasında Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır bir basın mensubunu iş yerine “Yer yok" diyerek almadı. "Basın mensubuyum" ifadesine rağmen Dikbayır, “Sen kimsin lan” cevabını vererek muhabirin görev yapmasını engelledi.

Dikbayır’ın ikinci olayı ise 2 dakika sonra yaşandı. Bir başka basın mensubunun “Basın mensubuyum. İşimi yapıp çıkacağım” demesi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, “Sesin çok çıkıyor. Al bunu” diyerek basın mensubunu kolundan ve kamerasından tutarak işyerinin dışına itti. Hasan Toktaş ise gerginliği yatıştırmak için basın mensubu ile Dikbayır’ın arasına girerek, ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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