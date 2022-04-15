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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Garantili otomobillere servislerdeki fahiş fiyat TBMM gündeminde

İHA

Garantili otomobillere servislerdeki fahiş fiyat TBMM gündeminde

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, otomobil yetkili servislerinde uygulanan abartılı periyodik bakım ücret tarifesini, TBMM gündemine taşıdı. Vahapoğlu, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırdı.
Son yıllarda vatandaşın sıklıkla şikayetçi olduğu otomobil yetkili servislerinin ücret politikası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme geldi. TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, öncelikle otomobil markalarının sunduğu garanti çerçevesinin yetkili servislerde bir koz olarak kullanıldığına işaret etti. Vahapoğlu, konuya ilişkin, “Otomobil yetkili satıcıları, üretici garantisi çerçevesinde olan 05 yaş aralığındaki araçların her türlü periyodik bakım, yağ, filtre ve benzeri parça değişim işlemlerinin kendi servislerinde yapılmasını, kendi servislerinde yapılmayan bakımların garantiyi bozduğunu iddia etmektedirler” dedi.
Fiyatlar çok fahiş
Milletvekili Vahapoğlu, vatandaşın sıklıkla yakındığı abartılı periyodik bakım ücret tarifelerine de dikkati çekti. “Periyodik bakımlarda sıklıkla değişen ve piyasada orijinalini en az yarı fiyatına bulma imkânı olan cam suyu, antifriz hava, mazot, polen, yağ filtresi, motor yağı ve fren balatası gibi sarf malzemeleri yetkili servislerde fahiş fiyatlarla sunuluyor” diyen Vahapoğlu, benzer durumun işçilik saat ücretlerinde de geçerli olduğunu söyledi.
Tüketiciyi istismar ediyorlar
Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Aracın modeline göre işçilik saat ücretleri de değişmekte, pahalı olan modelin işçiliği daha pahalı ücretlendirilmektedir. Tüketicinin bu konudaki haklarını tam olarak bilmemesi nedeniyle işletmeler, tüketiciyi istismar etmektedirler. Ticaret Bakanlığımızı tüketicinin bilinçlendirilmesi maksadıyla aydınlatıcı özel programlar yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Bu arada Milletvekili Vahapoğlu yaptığı açıklamada, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi adına konunun takipçisi olacağını belirtti ve otomobil yetkili servis işletmelerini ücret politikalarını gözden geçirmeye çağırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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