Akıl ve zeka oyunları finalinde dereceye giren öğrenciler ödül aldı

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Bursa il finali Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaptığı mücadelenin ardından ödüller sahibini buldu.

MEB Temel Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Genel Müdürlükleri ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ülke genelinde gerçekleştirilen Akıl ve Zekâ Oyunları Şampiyonasının Bursa il finali Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllerini İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karakaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle aldı.

Öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını amaçlayan akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Yarışmada ilk ve ortaokul öğrencileri beşer oyun üzerinden yarıştı. Okul ve ilçe müsabakalarında dereceye giren öğrenciler il finaline katılmaya hak kazandı. 16 İlçeden 139 öğrencinin katıldığı Bursa il finali müsabakalarında her bir oyunda birinci olan öğrenciler Haziran ayında Diyarbakır’da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde Bursa’yı temsil edecek.

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