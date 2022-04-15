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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya Yolu’nda trafik düzenlemesi

İHA

Mudanya Yolu’nda trafik düzenlemesi

Emek Şehir Hastanesi arasındaki metro inşaatı sebebiyle Mudanya yolunda düzenleme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce, ihale edilen ve SöğütTaşyapı Hafif Raylı Sistem İnşaat A.O uhdesinde kalan ‘Bursa EmekŞehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri’ işi çerçevesinde Mudanya Yolu, EmekMudanya gidiş istikametinde inşaat çalışmalarına 25.04.2022 tarihi itibariyle başlanılacaktır. UKOME Kurulu Alt Komisyonunun 15/04/2022 tarihi kararı doğrultusunda 2. Etap trafik aktarım çalışmalarına başlanacak olup, bu çerçevede kalıcı alternatif güzergâh imalatlarının tamamlanabilmesi için Mudanya yolu, Endülüs Park Evleri önü (400 metre) Kent Merkezi gidiş istikametinde trafik aktarımı yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşların trafik levha ve işaretlemelere uymaları, alternatif güzergâhları kullanmaları rica olunur" denildi

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