TÜRKSOY’dan Dündar’a Onur Madalyası Başkan Dündar’a, Türk Dünyası’ndan büyük onur Dündar’a Cengiz Aytmatov Madalyası

‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ Bursa’nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk dünyası ülkeleri ile kurduğu güçlü ilişkiler doğrultusunda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından Cengiz Aytmatov Madalyası’na layık görüldü.

Orta Asya’da yer alan Türk devletleri ile kardeşlik bağlarını kuvvetlendirerek Türk dünyasının kültürel bütünleşmesi adına ciddi katkılar koyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TÜRKSOY tarafından önemli bir ödüle layık görüldü. Her yıl düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nde fetih coşkusunu tüm Türk coğrafyasına yayan, Türk dünyası ülkeleri ile kardeş şehir protokolleri imzalayarak ilişkileri kuvvetlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Cengiz Aytmatov Madalyası verildi.



“Bu madalya bizim için onurdur”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cengiz Aytmatov Madalyası’na layık görüldüğünden dolayı onur duyduğunu ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak 17 yıldır düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Ressamları Buluşması etkinliğine katılan ressamlarımızın yaptığı eserlerden oluşan serginin açılışında TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de bizleri onurlandırdı. TÜRKSOY’un belediyemizin Türk dünyasından ülkeler ile karşılıklı olarak yaptığı faaliyetleri yakından takip etmesi de bizleri mutlu etti. Türk dünyası kültürüne yapmış olduğumuz katkılardan dolayı bizleri Cengiz Aytmatov madalyası ile onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de karşılıklı faaliyetleri daha güzel şekilde sürdürmek adına bizlere güç verdiler” diye konuştu.



“Osmangazi’yi kutsal toprak olarak görüyoruz”

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de, Osmangazi’yi kutsal toprak olarak gördüklerini dile getirerek, “Bursa, bizim için büyük önem taşıyor. Osman Gazi döneminde Orta Asya’dan göç eden bizim atalarımız bu topraklara gelerek, buradaki kardeşleri ile omuz omuza savaşmış. Burada şehit olmuş dedelerimiz var. Bu yüzden Osmangazi, bizim için kutsal bir toprak olarak kalacaktır. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, Türk dünyası ülkeleri ile güçlü ilişkiler yürütüyor. Karşılıklı faaliyetlerde bulunuyor. Her yıl düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin coşkusunu birlikte yaşamamız adına Türk dünyasından temsilcileri Bursa’da buluşturuyor. Bu yıl şenlikler kapsamında ilk kez düzenlenen Türk Dünyası Ressamları Buluşması etkinliğine de Türk dünyasından birçok sanatçı katıldı. Bu sanatçılarımızın resimlerinden oluşan serginin açılışına katılarak Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a Cengiz Aytmatov Madalyası takdim ettik. Cengiz Aytmatov, hem Türkiye’de hem de dünyada oldukça bilinen bir yazar. Bu önemli yazarımız adına yaptırdığımız madalyonu TÜRKSOY olarak değer verdiğimiz kişilere takdim ediyoruz” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Başkan Dündar’a teşekkür belgesi ile birlikte Cengiz Aytmatov albümü hediye etti.

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