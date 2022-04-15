Osmangazi tarihi koşuya hazır

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Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ çerçevesinde bu yıl 15’ncisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 15. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. 17 Nisan Pazar günü gerçekleşecek koşuya Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldova, Bosna Hersek ve Fas gibi ülkelerden yaklaşık bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Yarı Maraton’da genel klasman ile yaş grupları kategorilerinde boy gösterecek üst düzey sporcular; Tophane Saltanat Kapı’dan saat 10.00’da başlayıp Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi’nin ardından Pınarbaşı Meydanı’nda sona erecek 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için koşacak. Ayrıca sporcular, Bursa’nın tarihi güzelliklerini tanıyabilme imkânı da bulacak.

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