Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

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İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp bariyerlere çarptı. Sürücü Gözde Dikkaya (28) hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbulBursaİzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Badırga mevkisinde meydana geldi. İzmir´den Bursa yönüne giden Gözde Dikkaya yönetimindeki 34 DNK 021 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp taklalar attı. Otoyola sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, Dikkaya´nın yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkartılan ve kazayı yara almadan atlatan Gözde Dikkaya´yı tedbir için amacıyla müdahale etti. Polis ekipleri başka kaza olmaması için çevrede önlem aldı.

Trafik, otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN

2022-04-15 14:24:05



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