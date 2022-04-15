İnegöl'de bıçaklı kavga; 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavgada kimliği belirsiz şüpheli, Kazım D.'yi (18) kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı ise gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-15 23:23:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.