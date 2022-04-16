Bursa'da yürüyen kapı kameralara yansıdı

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Bursa'da motosikletin üzerine yüklenen araç kapısı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir kişi motosikletine yüklediği araba kapısıyla yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü.

Tehlikeli yolculuk başka bir otomobil içerisinde bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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