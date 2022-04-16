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Türkiye'nin gururu oldular.. 40 ülke 210 noktada Türk Bayrağı'nı taşıyorlar İnegöl'ün mobilya devi son 3 yılda çalışan sayısını 2, ihracatı ise 3,5 kat arttırdı Saloni Mobilya, mobilya ihracatçıları arasında ilk 10'a girdi

İHA

Türkiye'nin gururu oldular.. 40 ülke 210 noktada Türk Bayrağı'nı taşıyorlar İnegöl'ün mobilya devi son 3 yılda çalışan sayısını 2, ihracatı ise 3,5 kat arttırdı Saloni Mobilya, mobilya ihracatçıları arasında ilk 10'a girdi

İhracatını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 80’e yakın artıran Saloni Mobilya, Türkiye mobilya ihracatçıları içinde de ilk 10’a girdi. Saloni CEO’su Haluk Özbek, son 3 yılda çalışan sayısını 2, ihracatı ise 3,5 kat artırdıklarını söyledi.
İnegöl’ün dış ticaret rakamlarında 2021 yılında en fazla ihracatını artıran sektör orman ürünleri oldu. Listede Saloni Mobilya da ihracatını en çok arttıran mobilya firması oldu. 2020 yılında yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat yapan Saloni, geçen yıl bu rakamı yüzde 80 oranında bir artışla 18 milyon dolar seviyesine çıkardı. Saloni Mobilya bu artışla birlikte sıralamada 19’uncu sıradan 11’inci sıraya yükseldi.Rakamları değerlendiren Saloni CEO’su Haluk Özbek, “Şirketimiz ve markamız Saloni Mobilya olarak 72 ayrı ülkeye 18 milyon doların üzerinde ihracat yaparak İnegöl mobilyacıları içinde İnegöl 2’ncisi, tüm kategorilerde ise İnegöl 11’incisi olduk. Tüm Türkiye mobilya ihracatçıları içerisinde de ilk 10’a girdik. Son 3 yılda çalışan sayımızı 2 kat, ihracatımızı 3,5 kat artırdık. Ülkemize ve insanımıza inanarak daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
40 ülke, 210 noktada markalı satış
Gelecek vizyonunu moda, tasarım ve verimlilik üzerine kurgulayan Saloni Mobilya, bant sisteminde butik üretimin yapıldığı yeni tesisini bu yılın başında devreye almıştı. İnegöl Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 40 bin metrekare arazi üzerinde 24 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin sadece altyapısı için yapılan yatırım yılsonuna kadar 50 milyon lirayı bulacak. Yumuşak grup üretiminin olduğu fabrikada 490 oturum/gün kapasitesi de yıl içinde 750’ye çıkarılacak. Saloni’nin ana pazarlarını Avrupa ve Amerika gibi ekonomileri oturmuş, yüksek gelir grubuna sahip, ürün kalitesi ve reçetesine önem veren ülkeler yer alıyor.
CEO Haluk Özbek, mobilya sektöründe yumuşak grupta kilogram başına ihracatın 4 dolar civarında olduğunu, Saloni olarak bu rakamı 7 dolara yükselttiklerini vurguladı. Global bir marka olma yolunda ilk adımı Almanya Mannheim’da kurdukları ihracat merkeziyle attıklarını hatırlatan Özbek, dünya genelinde 210 noktada yer aldıklarını, 40 ülkede tabelalı satış yaptıklarını ve marka ihraç eden bir firma haline geldiklerini aktardı.

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