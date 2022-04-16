Hızla verilen kilolar egzersizle kontrol altında tutulmalı

Oruçlu olanların egzersiz hareketlerini bırakmaması gerektiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, Ramazan ayının sağlıklı beslenerek ve düzenli egzersizlerle kilo vermede fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Ramazan ayında herkesin verdiği kilolar, bayramla birlikte geri alınmaya başlanıyor. Ramazan ayını sağlıklı ve kilo vererek geçirmenin mümkün olduğunu belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, bunun bir fırsat olduğunu söyledi. Dr. Serap Latif Raif, “Tabi ki, uygun egzersiz programı, uygun zamanda ve şekilde yapılması gerekiyor. Biz biliyoruz ki oruç tutmanın olumlu etkileri var. Kilo vermede, kan yağlarının düşürülmesinde, kolesterol ve yağ kitlesinde de azalmaya sebebiyet veriyor. Egzersizi kişiye göre planlamamız gerekiyor. Herkes için aynı egzersiz geçerli olmuyor. Evde iftar sonrasında hemen egzersiz yapılması çok yanlıştır. Çünkü vücut, aldığı besinleri sindirmek için enerjisini kullanıyor. En azından 1,5 veya 2 saat sonra egzersiz yapılması gerekiyor. Bu da yeterli sıvı almış olunması gerekiyor” dedi.

Yapılacak egzersizler, daha önceden yapılan ev programları varsa, onları az tekrarlarla başlayarak devam ettirilmesini tavsiye eden Dr. Raif, "Plates temelli, plank ve eklemleri koruyucu yani biraz daha ileri yaş grubunun da uyguladığı eklem hareket açıklığı dediğimiz egzersizlerimiz var. Bunların haricinde yürümek de çok önemli. İftardan yaklaşık 2 saat sonra kısa yürüyüşler iyi gelecektir. Aktif spor yapanlar, ara vermemeleri gerekiyor. Çünkü performansından kaybedeceği yüzde 30’luk kaybı tekrar yakalayabilmesi için 8 hafta zamana ihtiyaçları olacaktır. Bilinçli şekilde yapmakta olduğu eğersizlere devam etmesi çok önemlidir. Sadece oruç tutup, hiç egzersiz yapmazsak veya hareket etmezsek, fiziksel performansta ve zindelikte azalma oluyor. Özellikle ev hanımları, günlük aktivitelerine devam etsinler, ancak yorucu olabilecek durumlardan kaçınsınlar. Yani fiziksel bir hareketlilik hali olmasını öneriyoruz” şeklinde uyardı.

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