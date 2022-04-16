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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lösemili çocuklar ve aileleri LÖSEV iftar yemeğinde bir araya geldi

İHA

Lösemili çocuklar ve aileleri LÖSEV iftar yemeğinde bir araya geldi

Bursa'da LÖSEV'e kayıtlı hastalar ve aileler, LÖSEV'in iftar programında bir araya geldi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) , Lösemili ve kanser hastası çocuk ve ailelerine moral vermek, dayanışma duygusunu yaşatmak, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçtikleri dönemde yalnız olmadıklarını hissettirmek için geleneksel iftar yemeklerini düzenlemeye devam ediyor.
Bu çerçevede düzenlenen LÖSEV iftar yemeğine; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Hızır Çetinkaya ve Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Dilber Dereli katılım gösterdi. Nilüfer İlçe Müftü Vekili Selim Macit’in duaları ile açılan iftar sonrasında aileler birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşadılar. Çocukların mutluluğunun göz kamaştırdığı iftar yemeğinde Bursa’nın simgesi Hacivat ve Karagöz gösterisi ise göz doldurdu.
LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya Metin, "LÖSEV 24 yıldır çok büyük bir aile. Yaklaşık 35 çocuğumuza destek götürüyorduk. Bugün sayıları Türkiye genelinde 60 bini aşkın. Yetişkin tüm kanser hastalarımıza kucak açmaya, onlara destekler iletmeye devam ediyoruz. Tüm gücümüzle de devam etmek için çabalayacağız LÖSEV olarak çok büyük bir aileyiz. LÖSEV her geçen gün büyüyor. Hem hastalarımız hem bizim kadrolarımız da büyüyor. Ben bu akşam herkese bizleri bugün burada yalnız bırakmadığı için LÖSEV iftar sofrasında bir araya geldiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, "Böylesine güzel bir akşamda sizlerle bir arada olmak bizler için çok çok güzel bir duygu. Öncelikle sizleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu ramazan akşamında bu güzel geceye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah LÖSEV'in bu akşamki çok anlamlı yemeği sağlık, şifa yemekleri olur. Çok daha sağlıklı çok daha güzel günlerde bir araya gelmek umuduyla esen kalın" dedi.
LÖSEV düzenlediği geleneksel iftar yemeği, ünlü sihirbaz Apduri'nin renkli şovuyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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