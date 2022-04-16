Covid döneminde tüp bebek başvuruları arttı Covid üremeyi etkiliyor

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda korona virüs aşısı konusunda farklı tedirginliklerin yaşandığını belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Gerçek Aydın , “Asıl tehlike Covid19’dur, çünkü üreme sistemine zarar veriyor” dedi.

Korona virüs pandemisini önlemeye yönelik çabaların odağında Covid19 aşısı var. Ancak özellikle tüp bebek tedavisi yaptırmayı düşünen anne adayları üreme organlarına zarar verebileceğini düşünerek aşı olma ile ilgili tedirginlik yaşayabiliyorlar.

Uzmanlar, anne adaylarına tüp bebek tedavisi öncesinde aşı olmalarını öneriyor.

Covid19’un hamilelik döneminde hayati riskleri artırdığını belirten uzmanlar, aşıyla ilgili tedirginlik duyulmaması gerektiğini kaydediyor.

Eurofertil Tüp Bebek Merkezinde görevli Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Gerçek Aydın, tüp bebek tedavisine başlamadan önce Covid19 aşılarının tamamlanmasını önererek, “Tüp bebek tedavisine başlayacak anne adaylarının Covid19 aşısı olmalarını öneriyoruz. Çünkü Covid19 üreme sistemine zarar veren bir viral enfeksiyon. Sperm ve yumurta hücrelerini etkileyebiliyor. Virüs sperm sayı ve hareketliliğini azaltırken, aşı pozitif yönde etkiliyor. Bu nedenle aşı ile hastalıktan korunmak önem taşıyor. Mevcut veriler gebelik sırasında Covid19 aşısının düşük yapma riskini artırmadığını gösteriyor. Gebelik öncesi veya sırasında aşılama, meternal/fetal komplikasyonları azaltmanın en iyi yoludur” diye konuştu.

Özellikle erkekler etkileniyor

Sözlerine devam eden Aydın, "Kovid çok öngörülebilir olmayan her zaman seyri ve bunun etkileri çok kestirilemeyen ilginç bir hastalıktır. O nedenle hem erkeklerde sperm üretimi hem de kadınlarda yumurta sayısını düşüren tespitler vardır. Özellikle erkeklerde virüsün testilerine girme ihtimali biraz daha yüksek olduğu için burada yapacağı tahribat sperm üretimini bozabileceği için erkeklerin biraz daha dikkat etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Kovid geçirdiyseniz yumurtalık ve sprem durumlarınızın gözden geçirilmesinde fayda var. Tüp bebek başvuruları yüksek derecede arttı" dedi.

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