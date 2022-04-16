Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu (2)

AYAKKABILARI KOKLAYARAK EVDE KİMSENİN OLUP OLMADIĞINI ANLAMIŞLAR
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik kent merkezli İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da başlattığı 'Bahar Temizliği' operasyonunda, 28'i kadın 41 şüpheli gözaltına aldı. Hırsızların ise güvenlik kameralarına yansıyan ilginç görüntülerine ulaşıldı. Hırsızların, girecekleri evin önünde bulunan ayakkabıları kokladıkları, koku varsa kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla girdikleri ortaya çıktı. Kart ve toka ile kilitlerini açtıkları evlere girip, 25 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan hırsızların üzerlerinde 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilecek. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-04-16 14:33:54
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