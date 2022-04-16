Gürsulular Yeşilçam şarkılarının nostaljisini yaşadı

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Gürsu Belediyesi, düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Musikinin Sultanları” konseri, Gürsululara nostalji dolu saatler yaşattı. Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen etkinliklerle ilçenin her yerinde ramazan coşkusunu yaşatan Gürsu Belediyesi, Gürsuluları, “Musikinin Sultanları” nın seslendirdiği Yeşilçam şarkılarıyla buluşturdu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Özlenen eski Ramazanların havasını ilçemizde oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Yeşilçam şarkıları konseriyle hemşehrilerimize iftar sonrası müzik keyfi yaşattık. Onbir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için düzenlediğimiz, ilçemizin sokaklarına ramazanın coşkusunu yayan programlarımızda eski ramazanların nostaljisini yaşamaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ramazanın huzurunun, bereketinin, paylaşım ruhunun, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının tüm gönüllerde, her daim yaşanmasını diliyorum” dedi.

Gürsulular, ramazan ayının coşkusunu; ilahi dinletileri, mehteran ve sema gösterileri, Karagöz Hacivat gösterileri, konferanslar, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, konserlerle ilçenin birçok noktasında, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilecek etkinliklerle yaşayarak kültür sanata doyacak.

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