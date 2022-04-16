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İnegölspor - Çorum FK: 1-2

DHA

İnegölspor - Çorum FK: 1-2


Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl
HAKEMLER: Şevket Teker, Uğur Önay, Tolga Atasoy
İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu, Türker Toptaş (Dk.81 Aykut Uluç), Serhat Emirler, İbrahim Sürgülü, Serkan Sözmen, Furkan Özyapı, Kadir Salih (Dk.81 Bahadır Taşdelen), Fatih Cerlek, Ersel Aslıyüksek (Dk.85 Yılmaz Can Taşkıran), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç (Dk.90-1 Gülhan Üreyen)
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mertcan Aşcı (Dk.82 İsmet Benli), Berkay Can Değirmencioğlu, Atakan Akkaynak (Dk.46 Burhan Er), Recep Türköz (Dk.46 Mahsun Çapkan), Murat Yıldırım, Serkan Yavuz, Burak Çalık (Dk.46 Volkan Okumak), Hakkı Can Aksu, Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Akyüz 
GOLLER: Dk. 33 Yusuf Özdemir (İnegölspor) Dk.48 Dk. 90+5 Mehmet Akyüz (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Furkan Özyapı, Ömer Faruk Ermeç, Türker Toptaş (İnegölspor) Murat Yıldırım, İbrahim Sönmez, Aykut Akgün (Çorum FK)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Çorum Futbol Kulübü´ne 2-1 mağlup oldu.33'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına yaklaşan Ömer'in yerden pasında topla buluşan Yusuf'un vuruşu golü getirdi: 1-0.
48'inci dakikada İnegölsporlu İbrahim'in geri pasını takip eden konuk ekip futbolcusu Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
90+4'üncü dakikada gelişen Çorum atağında kaleciden dönen topa Mehmet şık bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-2.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-04-16 18:21:45

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