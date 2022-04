Bursaspor Kulübü: "Gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz"

Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçı isyanına devam ediyor. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu mücadelenin, akıtılan terin ve kulübümüzün haklarının korunması adına gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynanan İstanbulspor maçı sonrası Bursaspor camiası adetaya ayağa kalktı. Hakem kararları ile ilgili dünden bu yana birçok açıklamada bulunan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden bildiri yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımızın ligdeki mevcut konumu itibarı ile her karşılaşmamızın ve bu karşılaşmalardan alınacak her puanın önemi, kulübümüz, takımımız ve camiamız tarafından iyi bilinmektedir. Geride bıraktığımız İstanbulspor deplasmanında yaşadığımız kayıp ve bu kayba sebebiyet veren hakem kararları da, karşılaşmayı seyreden herkes tarafından açıkça görülmüş ve spor kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Verilmeyen penaltımız, yanlış kararlar ile gerilen oyun, futbolcularımıza dönük anlaşılamaz tutum ve Teknik Direktörümüz Mustafa Er ile kulübemize dönük tahrik ve kartlar, kabul edilemez niteliktedir.”



"Tüm engellere rağmen yılmadan devam edeceğiz"

Bursaspor Kulübü’nün açıklaması şu şekilde devam etti:

“Kimse, üç milyonu aşkın bir kenti sinirle uykusundan edenlerin bir "Görmemişim" ile işin içinden sıyrılabileceği düzene sarılmasın. Oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu mücadelenin, akıtılan terin ve kulübümüzün haklarının korunması adına gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz. Gerek Futbolcularımızın gerek ise Teknik heyetimizin Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde sevk edildikleri sürecin, her yönü ile takipçisi olacağız. Tüm engellere rağmen yılmadan devam ediyoruz. Ligin kalan periyodunda, omuz omuza verdiğimiz bu mücadeleyi daha da büyütecek ve sezonu köklü kulübümüze yakışan şekilde noktalayacağız. Omuz omuza, devire devire başaracağız!”

