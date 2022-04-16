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Bakan Kirişçi, Bursa ziyaretlerini sürdürüyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: “Arz fazlası ürün üretip, bunu ihraç etmektense, topraklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamız gerekiyor” “Yeni istihdamlarla birlikte 150 bin çalışana ulaşacağız” “Sözleşmeli üretim, hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken bir konu olarak ortada duruyor”

İHA

Bakan Kirişçi, Bursa ziyaretlerini sürdürüyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: “Arz fazlası ürün üretip, bunu ihraç etmektense, topraklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamız gerekiyor” “Yeni istihdamlarla birlikte 150 bin çalışana ulaşacağız” “Sözleşmeli üretim, hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken bir konu olarak ortada duruyor”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Sözleşmeli üretim, hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken bir konu olarak ortada duruyor. Bizim bu manada arz fazlası ürün üretip, bunu ihraç etmek tabii ki mümkün. Ancak tarım topraklarımızın yeterli olmaması ve mevcut toprakların suya ihtiyaç duyuyor olması, bizim bu toprakları daha etkin ve verimli kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Buralara odaklanacağız” dedi.
Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakanlığın 145 personeli olduğunu ifade eden Bakan Kirişçi, “Alacağımız 5 bin personel ile birlikte, 150 bin personele ulaşacağız. Böylelikle Türkiye’nin 5’inci büyük bakanlığı olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Korana virüs ve devamında yaşanan savaşla birlikte, hem üretim hem de tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklı olarak herkes, tarım önemliymiş, gıda sektörü de vazgeçilmezmiş. Gıda arz güvenliği, mutlaka üzerinde durulması gereken sözleşmeli üretim, hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken bir konu olarak ortada duruyor. Mülkiyet konusuyla arazi kullanım konusunu birbirinden ayırma bizim yeni dönemde tarıma bakışımızla ilgili ikinci husustur. Son olarak ise, biz öncelikle kendi insanlarımızın ihtiyacını karşılamak için stratejik ürünlere odaklanması gereken bir ülkeyiz. Bizim bu manada arz fazlası ürün üretip, bunu ihraç etmek tabi ki mümkün. Ancak tarım topraklarımızın yeterli olmaması ve mevcut toprakların suya ihtiyaç duyuyor olması, bizim bu toprakları daha etkin ve verimli kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Buralara odaklanacağız. Bunlar üzerinden çalışmalarımızı yürüteceğiz. Biz üreticilimize güveniyoruz. Bu zamana kadar ne badireler atlattık. Bu üreticilerimiz, Allah’ın izniyle bizimde desteklerimizle üretmeyi sürdürecekler.
Bursa’nın istihdam ve gelir noktasına baktığımızda, yüzde 45’lik sanayi katkısının yan sıra, yüzde 6’lık bir tarım katkısının olması, hakikaten yeşil Bursa’ya denilen kadim şehre yakışmıyor. Çok daha tarım ve üretimin üzerinde durmamız gerekiyor. Ancak Bursa’nın tarımsal politikasını da asla küçümseyemeyiz. Nereden bakarsanız bakın, bereketli bir topraklarda yaşıyoruz. 15 çeşit meyve, 25 çeşit sebzenin yetiştiği bir kentiz. Bakanlığı Bursa’ya vereceği önem konusunda Bursa’nın da layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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