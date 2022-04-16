Bursaspor'da Bifouma kadro dışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor´da, devre arasında takıma dahil edilen Thievy Bifouma, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Thievy Bifouma; disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekip raporu doğrultusunda yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, son olarak deplasmanda İstanbulspor´a 3-1 kaybetmişti. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-16 22:05:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.