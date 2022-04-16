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TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 78-82

DHA

TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 78-82


İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Ennis 14, Cruz 20, Simmons 10, Cook 10, Zukauskas 8, Emre Tanışan 2, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 10
FENERBAHÇE BEKO: Henry 16, Pierre 14, Vesely 9, Şehmus Hazer 15, Booker, Metecan Birsen 5, Guduric 20, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 1
1'İNCİ PERİYOT: 26-21
İLK YARI: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-56ING Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 82-78 mağlup etti.
Mücadeleye Şehmus Hazer ve Pierre'nin üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya TOFAŞ, Cruz ve Cook'un üçlükleriyle karşılık verdi ve 2'nci dakika 6-6 eşitlikle geçildi. İlk periyot Cruz, Ennis ve Zukauskas gibi kısa oyuncularıyla set hücumlarını iyi çeviren TOFAŞ´ın 26-21 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci çeyreğe tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ve Guduric'in asist ve sayılarıyla hücumda etkili olunca 14'üncü dakikada skoru lehine çevirdi: 30-32. TOFAŞ, rakibinin direncini Cook ve Cruz'un skorla sonuçlanan hücumlarıyla 8-0'lık seri yakalayıp 17'nci dakikada kırsa da (38-32) sarı-lacivertliler Şehmus Hazer ve Guduric ile ev sahibi ekibe karşılık verdi ve soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 45-43 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, hücumda da Ennis ve Simmons ile sayılar bularak 24'üncü dakikada öne geçti: 51-49. Ev sahibi ekipte, kısa oyuncuların skor katkısına pota altında da Muhsin Yaşar destek olunca final periyotuna TOFAŞ, 63-56 avantajlı skorla girdi.
Fenerbahçe Beko Guduric, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle son çeyreğe hızlı başladı ve 33'üncü dakikada tabeladaki durumu lehine (63-65) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında Guduric ve Pierre ile 3 sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 5 sayılık fark yakaladı: 75-80. TOFAŞ, Zukauskas ile 3 sayılık isabet bularak bitime 46 saniye kala farkı 2'ye (78-80) indirse de kalan süreyi daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko parkeden 82-78 galip ayrılmayı bildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-04-16 22:50:34

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