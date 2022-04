HÖH Genel Başkanı Karadayı’dan Gençoğlu’na teşekkür ziyareti

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Balgöç, Bgf, Brgk Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Turhan Gençoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti.

Penguen Gıda Tesisleri’nde gerçekleşen ve BALGÖÇ Genel Başkanı Gökhan Sözüçetin’in de katıldığı ziyarette HÖH Genel Başkanı Karadayı’ya Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Şumnu İl Başkanı Aysel Rufad da eşlik ederken, ziyaret esnasında Karadayı tarafından Gençoğlu’na bir plaket takdim edildi. Karadayı, yaptığı açıklamada “Sayın Onursal Başkanımız, her şey için teşekkür ederiz. Bulgaristan’da bizim köylerimize gittiğimizde yaşlı dedelerimize siyaseti anlatırken, ‘Hak ve Özgürlükler Hareketimiz var’ deriz, dedemizin cevabı ise ‘Çok iyi anlatırsınız ama gidin başka birine anlatın, bizim DPS’miz, var onu biliriz başkasına oy vermeyiz’ olur. Bu açıdan biz de parti merkezinde yönetim olarak karar aldık DPS’yi uluslararası bir marka haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Desteğimiz devam edecek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balgöç Balkan Göçmenleri Federasyonu ve Brgk Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu ise, “Bulgaristan’daki, hepimizin tek temsilcisi olarak adlandırdığımız Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Sayın Genel Başkanı olarak sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Biz bugüne kadar her zaman etle tırnak gibi olduk. Cenabı Allah bize müsaade ettikçe de, inşallah ömrümüz oldukça da sizlere desteğimiz her zaman devam edecek. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Sizlerle beraber olmak, sizlere hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Bu plaketi, bütün kardeşlerim adına alıyorum. Bizimle beraber çalışan kardeşlerim adına bu plaketi kabul ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret, gerçekleşen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

