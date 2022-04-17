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Nilüfer’de çocuklar piyano hünerlerini sergiledi

İHA

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2001 yılından bu yana devam eden Müzik Eğitim Çalışmaları'nın 20212022 eğitim dönemine katılan 814 yaş grubundaki 6 çocuk, sahne aldıkları piyano konserinde hünerlerini sergiledi.

Nilüfer’de çocuklar piyano hünerlerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2001 yılından bu yana devam eden Müzik Eğitim Çalışmaları’nın 20212022 eğitim dönemine katılan 814 yaş grubundaki 6 çocuk, sahne aldıkları piyano konserinde hünerlerini sergiledi.
Kent yaşamına renk katan sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra 2001 yılından bu yana çocuklar için müzik eğitim çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Sanat Atölyeleri’ne katılan gençler, başarıları ile dikkat çekiyor. 20212022 eğitim döneminde Nilüfer Belediyesi Müzik Eğitim Çalışmaları Koordinatörü Şehnaz Sözüçetin ile eğitmenler Meltem Ergül ve Betül İmrek’ten piyano dersleri alan 6 çocuk piyano konseri verdi. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde düzenlenen konserde katıldıkları piyano dersleri sonunda kazandıkları deneyim ve hünerlerini sergileyen çocuklar, eğitmenleri ve konseri izlemeye gelen ailelerden tam not aldı.
Aldıkları eğitimi sergilemek üzere sahneye çıkan Duru Alataş, Bahar Akın, Gizem Kılıç, Rüveyde Işıl Önder, Ali Keskin ve Ela Saka, klasik batı müziği, Türk sanat müziği parçaları ve çeşitli marşları başarıyla icra etti.
Konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Onur Uslu, etkileyici konserleri için genç yetenekleri tek tek kutlayarak, müzik eğitim çalışmaları katılım ve teşekkür belgelerini verdi.
Nilüfer Belediyesi müzik eğitim çalışmaları neticesinde piyano, keman gitar, viyolonsel, bağlama, yan flüt, bateri ve ritim branşlarında ders almak üzere 20212022 dönemine kayıt yaptıran 375 öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

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