ULUTEK Teknopark, Azerbaycan'a da örnek oldu

ULUTEK Teknopark’ı ziyaret eden Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi akademisyenleri, bölgedeki çalışmaları örnek alarak benzer bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

ULUTEK Teknopark, Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi’nden gelen heyeti konuk etti. Azerbaycan’daki teknopark çalışmalarıyla ilgili ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz’den bilgi alan akademisyenler, firmaların çalışmalarını da inceledi. Bölgede 170’e yakın firmanın faaliyette bulunduğunu kaydeden ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bu firmaların yüzde 44’ü yazılım sektöründen. Bunun dışında bilgisayar, elektronik, enerji, geri dönüşüm, gıda, kimya, makine, otomotiv ve sağlık sektöründe çalışmalar yürüten firmalarımız da var. Kuruluşundan bu yana 2 bin 450’den fazla projeye ev sahipliği yapan bölgemizde proje bütçesi 790 milyon liradır. 29 milyon dolar yıllık ihracat yapılan ve 1.8 miyar TL ciro elde edilen bölgemizin 250’den fazla fikri sınai mülkiyet hakkı var. Bugün yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumdayız. Firmalarımıza düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Fuar çalışmalarında yardımcı oluyor, devlet teşvikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Teknopark bünyesinde yer alan firmalar geniş çerçevesinde vergi muafiyetlerinden faydalanabiliyor. Bölge çalışanlarının ücretleri de vergiden muaf tutuluyor. ArGe personelinin sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanıyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için devletimiz ayrıca teşvik veriyor. Tecrübelerimizle, birikimimizle kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın da bu alanda gelişim kaydetmesi için ULUTEK Teknopark olarak her türlü bilgi paylaşımına hazırız” dedi.

Azerbaycan’dan gelen heyette yer alan Prof. Dr. Mammadov Ramazan Selamoğlu da ULUTEK Teknopark’ta çok değerli bilgiler edindiklerini belirterek, “Ülkemize döndüğümüzde öncelikli olarak gerekli kanunlar üzerine çalışmalarımızı başlatmamız gerektiğini öğrendik. Buradaki işleyişin ve düzenin ülkemizde de uygulanması için ULUTEK Yönetimi ile yoğun bir iş birliğine ihtiyacımız olacak. Biz kardeş ülke olarak tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan heyetinde Selamoğlu’nun yanı sıraProf. Dr. Hachiyev Naib İsmikhanoğlu, Prof. Dr. Orujov Samir Kamaloğlu, Prof. Dr. Mammadov Javanshir Firudinoğlu, Gurbanov Asad Allahverdioğlu, Doç. Dr Deniz Vuruşkan Orenda ve İş Geliştirme UzmanıMentor Hakan Özkaynak da yer aldı.

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