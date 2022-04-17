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Osmangazi'de 'Tarihi' koşu Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Fetih Şenlikleri koşu ile şenlendi Spor ve tarih Osmangazi’de buluştu Tarihi Kent Koşusu’nda zafer Kenyalı atletlerin

İHA

Osmangazi'de 'Tarihi' koşu Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Fetih Şenlikleri koşu ile şenlendi Spor ve tarih Osmangazi’de buluştu Tarihi Kent Koşusu’nda zafer Kenyalı atletlerin

Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ çerçevesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Büyük heyecanın yaşandığı yarışa Kenyalı atletler damga vurdu.
Bursa’nın tarihi dokusunun tanıtılmasına yönelik geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, bu yıl geniş bir katılımla gerçekleşti.
Tophane Meydanı’ndaki Saltanat Kapı önünden sabah saat 10.00’da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın startıyla başlayan yarışta sporcular, Tophane, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi’ni takip ederek Pınarbaşı Meydanı’nda sona eren 15 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu.
10 ülkeden toplam 931 profesyonel sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu’nda erkeklerde ilk 3 sırada Kenyalı atletler yer aldı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışmanın birincisi 46:13.97’lik derecesiyle Kenyalı atlet Panuel Mkungo olurken, vatandaşı Peter Mwaniki Njeru 46:33.71’lik derecesiyle ikinci, yine aynı ülkeden Gedion Kipchirchir ise 46:43.17’lik derecesiyle üçüncülük başarısı gösterdi.
Kadınlarda da Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli 51:56.42’lik derecesiyle birinci, yine Kenyalı Abigael Jelimo Mutai 52:48.53’lük derecesiyle ikinci, Türk atlet Yayla Günen ise 54:33.24’lük derecesiyle üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Türkiye Atletizm Federasyonu temsilcileri takdim etti. Yarışmanın birincilerine 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin dolar para ödülü verildi.
Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Tarihi Kent Koşusu’nu bu yıl büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’mızın tanıtımına önemli katkı sağlayan bu yarışımızı iki yıllık aradan sonra ayrı bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. Geniş bir katılımla birlikte güzel bir yarış oldu. Bu yıl Ramazan ayına denk geldiği için halk koşusunu düzenlemedik. Sadece profesyonel sporcular katıldı. Önemli olan bu yarış vesilesiyle sporcuların, sporseverlerin Bursa’ya, Osmangazi’ye gelmesi. Bu yarışı hem vatandaşlarımızı spora teşvik etmek, hem de şehrimizin tarihi dokusunu tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Tarihi kent koşusu olarak dünyadaki birkaç yarıştan birine ev sahipliği yapıyoruz. Başta dereceye giren sporcular olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.
Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldova, Bosna Hersek ve Fas gibi ülkelerden sporcuların katıldığı yarışta; erkekler ve kadınlarda 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular da madalya ve kupa almaya hak kazandı.

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