Cami avlusundaki çeşmenin musluklarını çalan şüpheli kamerada

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde cami avlusundaki çeşmenin muslukları, sahur vakti çalındı. Şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabaha karşı Fevzidede Mahallesi´nde bulunan Fevzidede Camisi´nde meydana geldi.

Cami avlusu içinde bulunan çeşmenin muslukları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cami avlusuna gelen şüphelinin, etrafı kolaçan ettikten sonra çeşmedeki iki musluğu kısa süre içerisinde söktüğü görülüyor. Güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, kapüşonu ile yüzünü kapatıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Sabah namazına gelen cemaatin fark ettiği olay sonrası, polise verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-04-17 15:28:53



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