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Büyükataman: "Türkiye inşallah zillete düşmeyecek" MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: "Zillet İttifakı kapalı kapılar ardında ülkemizin geleceğine karşı iş tutuyorlar" "Bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın"

İHA

Büyükataman: "Türkiye inşallah zillete düşmeyecek" MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: "Zillet İttifakı kapalı kapılar ardında ülkemizin geleceğine karşı iş tutuyorlar" "Bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın"

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin zora girmesini siyasal ranta çevirenler, kifayetsizlerdir. Zamlardan şikayet edip, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan zillettir. Tetikçi Soros ve teröristlerin yanında olan zillettir. Türkiye inşallah zillete düşmeyecek. Bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın" dedi.
Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin zora girmesini siyasal ranta çevirenler, kifayetsizlerdir. Zamlardan şikayet edip, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan zillettir. Tetikçi Soros ve teröristlerin yanında olan zillettir. Türkiye inşallah zillete düşmeyecek. Kimsenin endişesi olmasın, güvence Cumhur İttifakı'dır. Milli irade dışında bir takım küresel çetelerden medet umanlar, iktidar yolu gözleyenlerin yolu çıkmazdır. Bunlara gereken cevabı bu zamana kadar olduğu gibi yine sandıkta vereceğiz. 'Zillet İttifakı', demokrasi adına aciz bir metin sundu. Bu metni bir AB Büyükelçisine de göndermişler. Konuyu geçiştirmeye çalışıyorlar. 12 Nisan'da ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı. Baştan sona ülkemize karşı ön yargı ve peşin hüküm içeren isnatlarla dolu bir rapor sundular. Kendi kirli geçmişlerine baksınlar. Utanmadan bütün terör örgütlerine destek veriyorlar. Bir de Türkiye'ye ders vermeye kalkıyorlar. Bunları dikkate bile almıyoruz. Bize göre tesadüf değil. 12 Eylül'de ABD'nin yayınladığı rapordan kısa süre sonra Kılıçdaroğlu ziyaretler yapıyor. Zillet İttifakı kapalı kapılar ardında ülkemizin geleceğine karşı iş tutuyorlar. Dün olduğu gibi yarında elimizin tersi ile yıkıp atacağız. Bursa'da İYİ Parti İl Başkanı'nı İngiltere'den ziyaret ediyorlar. Övünülecek bir şey gibi medyaya servis ediliyor. Yazıklar olsun. Kim ziyaret etti, ajanlık faaliyeti miydi? Kirli oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Mutlaka bertaraf edeceğiz. 2023 seçimleri çok önemlidir. Bu seçim bir kader seçimidir. Bir dahası yoktur. Geçmişte tercihi ne olursa olsun, bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın. Bursa'da sorumluluklarımızın idraki ile 2023 seçimlerinde tartışmasız olarak ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlayacağız. Mecliste büyük çoğunluğu alacağız. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu oldum. Allah'a emanet olun" dedi.
MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise, “Son 20 yılda 30 küsur iç çatışma yaşanan ülkeler merkezindeyiz. Darbeler görmüş ülkeyiz. Dünya devlerinin karşısında dik durmak zorundayız. İki liderin bir araya gelerek kurduğu Cumhur İttifakı ihtiyacımız vardı ve kuruldu. Türk dünyasına, İslam dünyasına hizmetlere devam etmek nasip olsun diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Türkiye'nin içinde bulunduğu hassas süreç herkesin malumu. Komşulara bakın her yer ateş çemberi. Rusya Ukrayna savaşını görüyorsunuz. İki yiğit adam Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli kirli hesapları gördü ve ittifak yaptı. Rengini şehit kanından alan bayrağımız ve bağımsızlığımız tehdit altında. Ülkemizin birliği ve bekası için el ele, kol kola yürümek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.
MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ise, “Hedefimiz gönül kazanmaktır. Fikrimiz köklüdür. Nereye ulaşacağımızı bilen teşkilatlarız. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. 2023 yılı ülkemizin kader ve karar yılıdır. Ötüken'den çıkıp bozkurtla yürüyorduk. Bedir'in aslanları ile beraberdik. Büyük Taarruz'da öne atılanlardık. Biz milliyetçi ülkücü hareketiz. Beka davasının savunucusuyuz. İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle ebedi yurdumuzun kader seçiminde Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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