'Yetim Gülerse Dünya Güler' Yetim çocuklar kardeşlik sofrasında buluştu Osmangazi’de yetim çocuklar unutulmadı

Osmangazi Belediyesi’nin, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi işbirliğinde her yıl Ramazan ayının 15’inde kutlanan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlediği geleneksel Yetim İftarı, Tarihi Merinos Tren İstasyonu’nda gerçekleşti.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Tarihi Merinos Tren İstasyonu’nda verilen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’in yanı sıra İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, (İHH) Bursa Şubesi yetkilileri, yetim çocuklar ve aileleri katılım gösterdi. Başkan Yardımcısı Erdönmez, Osmangazi Belediyesi olarak birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Erdönmez, “2013 senesinden bu yana Ramazan ayının 15’nci gününü Dünya Yetimler Günü olarak hep birlikte idrak ediyoruz. ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ bilinciyle hareket ederek, yetim kardeşlerimize karşı olan görev ve sorumluluklarımıza daha yüksek bir şuurla sahip çıkıyoruz. Bu anlamlı günde bir araya gelerek aramızdaki mesafeleri kısaltıyor ve güzel anılar biriktiriyoruz. Sizler, bizlere Allah’ın emanetlerisiniz. Dün olduğu gibi bugün de, bu emaneti gözetmeyi asli görevlerimiz biliriz. Ramazan’ın bereketi ile coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Soframız bereketli olsun” dedi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ise insanlara her zaman el uzatan bir kurum olduklarının altını çizdi. Sayılgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İHH’nın müracaatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2013 yılından beri kabul etmiş olduğu Dünya Yetimler Günü; bugün Bursa, Türkiye ve dünyanın birçok İslam ülkesinde kutlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar da, her yıl bizlerle sofrasını paylaşıyor. Yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin gülmesiyle dünyanın güleceğine olan inancımızın sonsuzdur. Biz, büyük bir aileyiz” diyerek devam etti.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, yetim çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

