İsrail'in saldırıları Bursa’da protesto edildi

Bursa’da sivil toplum kuruluşları, İsrail’in Ramazan ayında Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Teravih namazından sonra Ulu Cami avlusunda toplanan kalabalık, Filistin ve Türk bayrakları açtı, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Genç Hareket Başkanı Lokman Genç, "Kudüs özgür olana dek mücadele edeceğiz. Haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz. İsrail, Kudüs’ü yine Ramazan ayında kan gölüne çevirdi. Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından çıkarılmasın, zulme maruz kalmasın, işkence görmesin, tutuklanıp zindanlara atılmasın, şehit edilmesin. Nazilerin Yahudilere uyguladığı katliam nasıl aşikarsa işgalci siyonistlerin İslam dünyasında yaptıkları da o kadar aşikardır. Biliyoruz ki, işgalci siyonistler Filistin’den çıkmadan İslam coğrafyası rahat yüzü görmeyecek. Ancak direnişimiz siyonistlerin yok oluşunu sağlayacaktır. Filistinli kardeşlerimiz baskılara, zulme, yıpratma politikalarına nasıl sessiz kalmıyorsa ve ilk kıblemiz Mescidi Aksay’ı koruyorlarsa biz de Türkiyeli Müslümanlar olarak asla sessiz kalmayacağız” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından Filistin ve Türkiye için edilen dualarla protesto gösterisi sona erdi.

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