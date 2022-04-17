Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Salı akşamı saat 18.00’de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı futbolcularının moralinin yerinde olduğu gözlendi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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