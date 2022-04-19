Bursaspor - Gençlerbirliği: 0-0

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İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)-

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Şener, Ferdi Karadoruk

BURSASPOR: Deniz Aydın Namık Alaskarov (Dk. 69 İsmail Yüksek), Hasan Ayaroğlu, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 87 Furkan Emre Ünver)u, Capan, Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Joao Pedro, Uğur Kaan Yıldız, Enver Cenk Şahin, Bruno (Dk. 78 Ramazan Keskin)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan Köse Musa Şahindere, Tshibola, Eleke(Dk. 78 Sallalich), Metehan Mert, Aksel Aktaş (Dk. 56 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı (Dk. 77 İlker Karakaş), Gökhan Gül, Grechyshkin, Ömürcan Artan, Muhammed Bayır

SARI KARTLAR: Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Eleke, Musa Şahindere, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) Mauricio Zalazar, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

TFF 1´inci Lig´in 32´inci hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

19´uncu dakikada Bursaspor´un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Luka Capan´ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan Köse´nin parmaklarının ucuyla çıkartışı sonucunda top tekrar ceza sahasına düştü. Topu önünde bulan Joao Pedro boş kaleye vurdu ancak top direkten döndü.

31´inci dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Enver Cenk´in topu yerden ceza sahasına gönderdi. Massimo Bruno´nun, penaltı noktasında topa gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmada gol olmadı ve Bursaspor sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-19 20:28:46



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