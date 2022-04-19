Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 00 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

18. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun köşe vuruşundan açtığı ortaya Luka Capan'ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan Köse topu çeldi. Sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Joao Pedro’nun şutu ise direkten oyun alanına döndü

23. dakikada Uğur Kaan Yıldız’ın ortasına iyi yükselen Joao Pedro, sert bir kafa vuruşu çıkarttı. Ancak top farklı şekilde auta gitti.

31. dakikada Enver Cenk Şahin’in yerden ortasına gelişine vuran Massimo Bruno'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

49. dakikada Uğur Kaan Yıldız’ın orta şut karışı vuruşunu kaleci Ramazan Köse uzaklaştırdı.

55. dakikada Enver Cenk Şahin, ceza sahası dışından denediği şut zayıf kalınca pozisyon autla sonuçlandı.

61. dakikada Rahmetullah Berişbek ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Deniz Aydın topu rahat şekilde kontrol etti.

90+3. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası içnde topla buluştu. İsmail'in sert vuruşu az farkla auta gitti.



Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Çağdaş Altay xxx, Murat Şener xxx, Ferdi Karadoruk xxx

Bursaspor: Deniz Aydın xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xxx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xx, Hasan Ayaroğlu xx, Burak Altıparmak xx (Tuğbey Akgün dk. 69 x), Enver Cenk Şahin xxx, Massimo Bruno xx (Ramazan Keskin dk. 78 x), Namiq Alasgarov xx (İsmail Yüksek dk. 69 x), Joao Pedro xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Kubilay Sönmez, Yusuf Türk, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Musa Şahindere xx, Tshibola xxx, Eleke xx (Sallalich dk. 77 x), Metehan Mert xx, Aksel Aktaş xx (Rahmetullah Berişbek dk. 56 x), Barış Alıcı xx (İlker Karakaş dk. 77 x), Gökhan Gül xx, Grechyshkin xx, Ömürcan Artan xx, Muhammed Bayır xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Serdarcan Eralp, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kırmızı Kart: Rahmetullah Berişbek (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Blessing Chibuike Eleke, Musa Şahindere (Gençlerbirliği), Nicolas Zalazar, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

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