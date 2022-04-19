'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

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29 TUTUKLAMA

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28'i kadın, 41 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 41 şüpheliden 19'u kadın 29 kişi tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-19 21:23:44



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