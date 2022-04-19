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'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

DHA

'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)


29 TUTUKLAMA
Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28'i kadın, 41 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 41 şüpheliden 19'u kadın 29 kişi tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-04-19 21:23:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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