Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 personelin şehit olduğunu belirterek, "1'i ağır 4 yaralımız var. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Bütün güvenlik kameraları inceleniyor. Başka yaralımız yok" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerinde geniş çaplı araştırma yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.