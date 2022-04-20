Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (3)

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PATLAYICIYI ÇALILAR ARASINDAKİ DİREĞİN DİBİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Bursa´da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit´in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle elektrik direğinin hasar gördüğü, çalıların da yerinden söküldüğü görüldü. Bu arada, 3 çocuk babası şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit´in evine Türk bayrağı asıldı.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Kazım BULUT

2022-04-20 11:01:49



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