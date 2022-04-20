Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (4)

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PATLAMA ANI KAMERADA

Bursa´da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit´in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP´li saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten ilerleyen otobüsün geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirildiği anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-04-20 11:26:58



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