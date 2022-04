Kestel için yeni yatırımlar yolda

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kestel ilçe iftarında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, KestelGürsu trafik aksını rahatlatacak yol ve köprü çalışmasına önümüzdeki günlerde Değirmenönü tarafından başlayacaklarını söyledi.

Ramazan’ın manevi iklimini çeşitli programlarla yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel ilçe iftarları dahilinde Kestel’de de yaklaşık 2 bin vatandaşı aynı sofralar etrafında buluşturdu. Kestel Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisiyle çocuklar keyifli anlar yaşarken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar aynı anda orucunu açtı. Kestel Müftüsü Dr. Faruk Çelik’in ettiği duaların ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, soğuk havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti. “En büyük sermayemiz birliğimiz” diyen Başkan Aktaş, “Soğuk havaya rağmen sizler; kadını, erkeği, çocuğu ve yaşlısıyla bu beraberliğe katkı koymak için geldiniz. Petrolümüz ve değerli madenlerimiz yok ama 84 milyon inanmış insanımız, kadim medeniyetimiz var. Her şeyden önce, büyük bir sermaye olan birlik ve beraberliğimiz var. Ne olur, fitne ile bu birliği bozmak isteyenlere tenezzül etmeyelim” dedi.

Bursa’nın her noktasında birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, Kestel için yeni projelerin yakında hayata geçeceğini söyledi. İlçe belediyeleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Şehrin ihtiyaçları bitmez, yeni şeyler yapılması lazım. ‘Kestel için daha neler yapabiliriz?’ diye, uyum içerisinde çalışıyoruz. Başta meydan projesi olmak üzere, yollar ve altyapı projeleri, hepsi elden geçiriliyor. Yapılması gereken her şey bir bir yapılıyor. İnşallah trafiği, özellikle de Kestel ve Gürsu aksını rahatlatacak önemli bir yol ve köprü çalışmasına Değirmenönü tarafından başlıyoruz. Alternatif yol olarak, bugünlerde onun da ihalesi yapılıyor. Dünyanın krizi konuştuğu bir ortam içerisinde biz bu memleketin, milletin hayrına ne varsa, köykasaba demeden hepsini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise herkesin bir arada olduğu programların özlendiğini ifade etti. İftar programı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Tanır, “Ramazan; sabır, paylaşmak ve kardeşlik duygularının zirve yaptığı ay. 2 yıl pandemi ile geçti. Kucaklaşmayı, sosyal ortamlarda buluşmayı özlemişiz. Çok şükür, bunu geride bıraktık. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, alanda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Aktaş, anı fotoğrafı çektirmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmedi.

