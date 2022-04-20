Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 4 yaralı (5)

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BAKANLAR BURSA'DA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit´in şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırının ardından Bursa'ya geldi. Bakanlar Soylu ve Bozdağ'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti. Bakanlar, patlamada hasar gören otobüsü inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)Esra TÜRKERSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

2022-04-20 12:02:26



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